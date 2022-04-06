Гвардиола с «Ман Сити» выиграл 15 матчей в плей-офф в ЛЧ. В «Барселоне» было 14 побед, но 2 трофея

выиграл 15 матчей плей-офф в в качестве тренера .

Английская команда переиграла «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Испанский специалист, возглавляя «горожан», одержал 15 побед в 23 играх раунда плей-офф в турнире.

Когда Гвардиола тренировал «Барселону», он выиграл 14 раз в играх на вылет при 26 проведенных матчах.

При этом тренер с каталонский клубом два раза выигрывал Лигу чемпионов (2008/09, 2010/11), а с «Сити» пока не сумел завоевать трофей.