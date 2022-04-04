РФС разрешил российским тренерам с категорией не ниже «А-УЕФА» замещать должность главного тренера до конца сезона

Теги Локомотив премьер-лига Россия РФС Александр Сторожук Марвин Комппер Краснодар Маркус Гиздоль Даниэль Фарке Футбол

РФС смягчил условия для получения должности главного тренера в РПЛ до конца этого сезона.

Специалистам с категорией не ниже «А-УЕФА» разрешили замещать должность главного тренера до конца сезона.

«Бюро исполкома РФС разрешило российским тренерам с категорией не ниже «А-УЕФА», которые начали работать в системе клуба до 23 февраля, замещать должность главного тренера до конца сезона, если контракт с иностранным тренером был расторгнут или приостановлен», – говорится в сообщении РФС.

В прошлом месяце из «Локомотива» ушел главный тренер Маркус Гиздоль, а «Краснодар» покинул Даниэль Фарке.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные