РФС разрешил российским тренерам с категорией не ниже «А-УЕФА» замещать должность главного тренера до конца сезона

РФС смягчил условия для получения должности главного тренера в до конца этого сезона.

Специалистам с категорией не ниже «А-УЕФА» разрешили замещать должность главного тренера до конца сезона.

«Бюро исполкома РФС разрешило российским тренерам с категорией не ниже «А-УЕФА», которые начали работать в системе клуба до 23 февраля, замещать должность главного тренера до конца сезона, если контракт с иностранным тренером был расторгнут или приостановлен», – говорится в сообщении .

В прошлом месяце из ушел главный тренер , а покинул .