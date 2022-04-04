Степашин о ФИФА: «Инфантино симпатизирует России, но он европейский чиновник. Они же тоже люди зависимые, в том числе финансово»

видит благосклонное отношение к России со стороны Джанни Инфантино.

– Я рад, что нас не исключили из ФИФА, собственно, для этого оснований не было. Полагаю, что в следующем году все должно вернуться на круги своя.

– А может, и раньше…

– Я с точки зрения участия футбольных клубов в европейских кубках.

– Президент ФИФА Джанни Инфантино на нашей же стороне?

– Ну как сказать? Он симпатизирует, конечно, России, хотя он и швейцарец итальянского происхождения. Он встречался с президентом.

Но надо понимать прекрасно, он европейский чиновник. Они же тоже люди зависимые, в том числе финансово. Но, по крайней мере, гадливых и иных резких выступлений с его стороны не было. И хотя бы за это спасибо. И то, что мы остались в ФИФА, – сказал член совета директоров .

«Антироссийский угар спадает. Приходит осознание, что без России чемпионаты по отдельным видам спорта становятся третьесортными». Депутат Пайкин о решении ФИФА не исключать РФС