считает, что уход из «Локомотива» должен стать уроком для клубов.

Сегодня функционер покинул пост руководителя по спорту и развитию московского клуба.

«Корнетка? А кто это? Я не знаю, кто это такой – не учил фамилии всех этих людей, потому что к футболу это не имеет прямого отношения.

Понятно, что «Локомотив» стал заложником обстоятельств, но этот проект изначально смотрелся очень странно.

Есть замечательное сатирическое произведение А.К. Толстого «История государства Российского», и там есть следующие слова: «Земля наша богата, порядка в ней лишь нет». А далее – «Давай пошлем к варягам: пускай придут княжить».

Я понимаю, что нужен какой-то обмен опытом, и, безусловно, работа команды Рангника в «Лейпциге» – это хороший пример. Но полностью выстраивать здесь такую же модель и набирать огромное количество сотрудников – это неправильно. Один или два менеджера, это еще понятно, а переносить всю систему – ну, это достаточно странно.

Понятно, что иностранец, приезжающий в такую страну, как Россия, в первую очередь едет зарабатывать деньги. И ожидать, что он будет тут душу вкладывать в работу, достаточно наивно. Однако у нас нужен как раз подход с душой.

Чтобы выстроить в все, что немцы планировали, нужен был не год, не два и не три, а лет пять. Но даже если бы не случились всем известные события в мире, у меня не было никакой уверенности, что «немецкий» проект увенчался бы успехом.

Пускай это будет поучительным примером для всех: связываться с таким количеством иностранцев – дело неблагодарное», – заявил комментатор .

Новый главный в «Локо» – тренер вратарей Хапов. А Лоськов и Пашинин вообще отстранены от основы