Кварацхелия близок к переходу в «Наполи». Согласован 5-летний контракт с зарплатой 1,1 млн евро (Николо Скира)

близок к переходу в .

Трансфер грузинского игрока находится в финальной стадии, сообщает инсайдер Николо Скира.

Стороны согласовали условия личного контракта до 2027 года с зарплатой 1,1 млн евро в год.

Сейчас Кварацхелия выступает за «Динамо» Батуми после расторжения контракта с «Рубином».

Оказывается, Хвича ушел насовсем. «Рубин» отпустил его из-за давления в Грузии, продавать в топ-лигу будет «Динамо» Батуми

Хвича – ярчайший дриблер РПЛ последних лет, но его обводки были не очень эффективны