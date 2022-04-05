Кварацхелия близок к переходу в «Наполи». Согласован 5-летний контракт с зарплатой 1,1 млн евро (Николо Скира)

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Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Наполи».

Трансфер грузинского игрока находится в финальной стадии, сообщает инсайдер Николо Скира.

Стороны согласовали условия личного контракта до 2027 года с зарплатой 1,1 млн евро в год.

Сейчас Кварацхелия выступает за «Динамо» Батуми после расторжения контракта с «Рубином».

Оказывается, Хвича ушел насовсем. «Рубин» отпустил его из-за давления в Грузии, продавать в топ-лигу будет «Динамо» Батуми

Хвича – ярчайший дриблер РПЛ последних лет, но его обводки были не очень эффективны

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Все равно бы скоро уехал, нет разницы
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Рубин

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