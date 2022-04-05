Семин о назначении Хапова: «Очень хороший и правильный шаг. Заур – профессионал в наивысшей степени»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Заур Хапов Чемпионат.com Футбол

Юрий Семин назвал правильным шагом назначение Заура Хапова главным тренером «Локомотива».

«То, что Заур Хапов будет главным тренером «Локомотива», – это очень хороший и правильный шаг. У него богатая история как игрока, который неоднократно был чемпионом, так и тренера, который был во всех чемпионских сезонах.

У Хапова достаточно хороший и большой опыт. Он очень объективный человек. Плюс Заур – профессионал, в наивысшей степени профессионал.

Это точно хороший шаг. Настоящие профессионалы должны работать. Желаю ему удачи!» – сказал многолетний тренер «Локомотива»

Новый главный в «Локо» – тренер вратарей Хапов. У него нет нужной лицензии, поэтому запрашивали разрешение у РФС

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные