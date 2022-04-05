Семин о назначении Хапова: «Очень хороший и правильный шаг. Заур – профессионал в наивысшей степени»

назвал правильным шагом назначение главным тренером «Локомотива».

«То, что Заур Хапов будет главным тренером «Локомотива», – это очень хороший и правильный шаг. У него богатая история как игрока, который неоднократно был чемпионом, так и тренера, который был во всех чемпионских сезонах.

У Хапова достаточно хороший и большой опыт. Он очень объективный человек. Плюс Заур – профессионал, в наивысшей степени профессионал.

Это точно хороший шаг. Настоящие профессионалы должны работать. Желаю ему удачи!» – сказал многолетний тренер .

Новый главный в «Локо» – тренер вратарей Хапов. У него нет нужной лицензии, поэтому запрашивали разрешение у РФС