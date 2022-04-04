Смородская о Хапове: «Он не способен руководить командой. В «Локомотиве» бог знает что творится»

Экс-президент раскритиковала нового главного тренера клуба.

«Плохо отношусь к назначению главным тренером «Локомотива». Это было полностью неожиданно. Я не вижу никаких перспектив в этом назначении.

Знаю Заура: он не способен руководить командой. И немец там тоже в тандеме ни при чем. Все, что творится в «Локомотиве», не поддается никакому логическому осмыслению. Бог знает что творится. Ничего хорошего от этого не жду», – сказала Смородская.

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