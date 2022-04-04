У Джикии контузия коленного сустава: «Тяжелые погодные условия способствовали получению травмы»

Стал известен характер травмы защитника «Спартака» Георгия Джикии.
Капитан красно-белых получил повреждение в матче с «Локомотивом» (0:1) и был заменен на 54-й минуте.
«По результатам обследования у Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава.
Джикия какое-то время продолжал игру, однако боль все же не позволила завершить матч. Медицинский штаб занимается лечением нашего капитана, сроки восстановления будут понятны позднее.
Отметим, что тяжелые погодные условия и соответствующего качества газон способствовали получению травмы и стали серьезным усугубляющим фактором», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
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