У Джикии контузия коленного сустава: «Тяжелые погодные условия способствовали получению травмы»

Стал известен характер травмы защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Капитан красно-белых получил повреждение в матче с (0:1) и был заменен на 54-й минуте.

«По результатам обследования у диагностирована контузия коленного сустава.

Джикия какое-то время продолжал игру, однако боль все же не позволила завершить матч. Медицинский штаб занимается лечением нашего капитана, сроки восстановления будут понятны позднее.

Отметим, что тяжелые погодные условия и соответствующего качества газон способствовали получению травмы и стали серьезным усугубляющим фактором», – сообщил глава пресс-службы Дмитрий Зеленов.

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