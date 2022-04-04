Клопп о достижениях в «Ливерпуле»: «Не ставлю трофеи превыше всего. Важны наша игра, развитие»

Главный тренер не считает трофеи главным результатом работы.

«Я не ставлю трофеи превыше всего, оценивая то время, которое я провел в этой команде. Важно то, как мы играем, как мы развиваемся, в каком состоянии сейчас находится клуб. Клуб в порядке, в хорошем положении.

Мы все знаем, что одной ошибки, одного неверного шага хватит для того, чтобы потерять шансы на победу в одном из оставшихся турниров. Но нас это не тревожит, мы просто готовимся к очередному испытанию.

Когда у вас такой график, легко поддерживать заинтересованность игроков. Мы наслаждаемся работой. Тренировки очень короткие, сегодня наше утреннее собрание длилось дольше занятия. О такой ситуации мы и мечтали в начале сезона», – сказал Клопп.

Клопп о «Ливерпуле»: «Только если бы мы опережали «Сити» на 20 очков, ситуация могла быть лучше»