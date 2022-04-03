«Это не победа «Динамо», судья подарил три очка. В чемпионской гонке все возможно, но какими средствами?» Хохлов о поражении «Краснодара»

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Дмитрий Хохлов считает, что победа «Динамо» над «Краснодаром» – следствие действий судьи.

Главный арбитр матча 23-го тура Алексей Сухой в конце первого тайма назначил пенальти в ворота «Краснодара» из-за фола на линии штрафной площади, а на последних минутах второго тайма не посчитал падение Алексея Ионова в штрафной «Динамо» поводом для одиннадцатиметрового.

«Это не победа «Динамо». Судья подарил им три очка. Это либо низкая квалификация судей, либо явная заинтересованность.

Здесь и обсуждать нечего. Человек назначает пенальти в сторону «Краснодара», которого нет, и в конце не ставит пенальти в ворота «Динамо»… Тут нечего говорить.

В последнее время мы и так говорим не о футболе, а о судьях. И это продолжается.

В контексте чемпионской гонки все возможно для «Динамо». Но вопрос в том, какими средствами», – заявил бывший главный тренер московского клуба.

Сухой дал «Динамо» пенальти за фол на Смолове на линии штрафной после ВАР в матче с «Краснодаром». Фомин забил

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