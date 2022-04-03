Тренер «Краснодара» о судействе: «Просто нет слов, просто прекрасно. Удивляться не приходится»

Александр Сторожук не удивился качеству работы бригады арбитров во главе с Алексеем Сухим.

уступил «Динамо» (0:1) в 23-м туре в результате пенальти, назначенного в конце первого тайма.

– Никому у меня язык не повернется предъявлять претензии, все от большого желания.

Судейскую тему, наверное, вы все прекрасно видите. Просто нет слов, просто прекрасно. Мы в этом уже несколько лет, так что чему-то удивляться не приходится.

– Какие задачи на конец сезона?

– Максимальные. Задача – играть в футбол, мы прививаем атакующий футбол, хотим продолжать.

Считаю, что во втором тайме мы полностью переиграли . После перерыва был такой футбол, который я всегда хотел бы видеть. Другое дело исполнители, качество, опыт – все это требует времени, – отметил исполняющий обязанности главного тренера краснодарцев.