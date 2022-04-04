Президент «ПСЖ»: «Не понимаю, как Супербоул может быть масштабнее финала ЛЧ. Как превратить каждый матч в событие?»

Президент считает, что сейчас Супербоул значительнее финала Лиги чемпионов.

«Финал должен быть масштабнее. Не могу понять, как Супербоул может быть масштабнее финала Лиги чемпионов. Супербоул и США в целом отличаются по мышлению, они умеют создавать новое и развлекать.

Вот что я предложил: провести церемонию открытия Лиги чемпионов и один матч в день открытия, где победитель сыграет против топ-клуба. Может, это и не такая хорошая идея, но давайте как минимум бросим вызов сложившейся ситуации. Каждый матч должен быть событием и развлечением.

Мы с УЕФА думаем о форматах событий и разном опыте их проведения. Возьмем Лигу чемпионов – безусловно, это лучший клубный турнир, но как нам превратить каждый матч в событие?

Я предлагаю создать креативный и развлекательный отдел в рамках сотрудничества с ECA. Как сделать групповые этапы интереснее? Разница во времени – это проблема для США и Азии. Так как же мы можем работать над этим, учитывая то, каким потенциалом обладают международные права на показ?

Мы думаем о самых разных вещах – о новых площадках, рынках и форматах», – сказал , возглавляющий Ассоциацию европейских клубов (ECA), в интервью The Athletic.