Чеферин хочет организовать «Финал четырех» в ЛЧ: «Было бы здорово. Президенты некоторых клубов согласны»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о планах проводить заключительный этап плей-офф Лиги чемпионов в формате «Финала четырех».

Из-за пандемии коронавируса схожим образом проводилась : в полуфинале команды играли по одному матчу, а сам финальный турнир проводился в Португалии. Однако в том розыгрыше четвертьфиналы также состояли из одного матча.

– Развивается ли идея «Финала четырех» в Лиге чемпионов?

– Из-за пандемии у нас еще не было конкретных обсуждений, но я считаю, что это было бы здорово. Я обсуждал этот вопрос с президентами некоторых клубов, включая (президент и глава – прим. Sports.ru), и они согласны с этим.

Футбол более значим, чем американский футбол, но Супербоул – важное событие. Нужно решить вопрос о том, как компенсировать клубам потери от отсутствия домашних матчей в полуфиналах. Это возможно.

– В сезоне-2024/25?

– Сомневаюсь, что это можно сделать так быстро, но хотелось бы как можно скорее, – сказал Чеферин.