ЛЧ получит 15 млрд евро от ТВ-прав в 2024-2027 годах. В УЕФА считают, что это добьет Суперлигу

Телевизионная и маркетинговая сделка на сумму 15 млрд евро для Лиги чемпионов станет «новым рассветом», считает президент и председатель Европейской ассоциации клубов (ECA) .

Аль-Хелайфи в письме, которое оказалось в распоряжении The Times, также заявил, что трехлетнее соглашение, стоимость которого составит 5 млрд евро в год в 2024-2027 годах, будет означать «тектонический сдвиг» во власти клубов.

Руководители ECA и УЕФА также считают, что сделка окончательно добьет Суперлигу, идею которой отстаивают «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Напомним, новый формат ЛЧ запустят в 2024 году. Групповой этап пройдет по швейцарской системе, количество участников вырастет с 32 до 36.