Месси сконцентрирован на ЧМ-2022, и «ПСЖ» дает ему все возможности для подготовки. Лео адаптировался во Франции

доволен своим положением в .

Как пишет L’Équipe, аргентинец адаптировался во Франции. Форвард сконцентрирован на , который пройдет в декабре, и «ПСЖ» дает ему все возможности для подготовки к турниру.

Как и , Месси не хочет уходить из французского клуба. Как отмечается, на ситуацию влияет и то, что ни одна команда не готова платить этим игрокам ту же зарплату, что и «ПСЖ».

Срок действующего контракта Месси с парижанами истекает летом 2023 года, в него включена опция о продлении соглашения еще на сезон.