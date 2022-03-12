Месси сконцентрирован на ЧМ-2022, и «ПСЖ» дает ему все возможности для подготовки. Лео адаптировался во Франции

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Лионель Месси доволен своим положением в «ПСЖ».

Как пишет L’Équipe, аргентинец адаптировался во Франции. Форвард сконцентрирован на ЧМ-2022, который пройдет в декабре, и «ПСЖ» дает ему все возможности для подготовки к турниру.

Как и Неймар, Месси не хочет уходить из французского клуба. Как отмечается, на ситуацию влияет и то, что ни одна команда не готова платить этим игрокам ту же зарплату, что и «ПСЖ».

Срок действующего контракта Месси с парижанами истекает летом 2023 года, в него включена опция о продлении соглашения еще на сезон.

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