Вдова Яшина: «Шунин должен быть первым номером в сборной России»

Вдова Льва Яшина поздравила вратаря с 100-м сухим матчем в карьере.

«Очень рада за Антона. Это приятное событие и для него, и для клуба. Обязательно лично его поздравлю, вообще отношусь к нему с симпатией.

Вот у меня на столе сейчас лежит журнал динамовский, с Шуниным на обложке. Он на данный момент точно один из лучших вратарей у нас в стране. Правильно, что его снова вызвали в национальную сборную.

Я считаю, что именно Антон должен быть сейчас первым номером в команде. Он в хорошей форме и способен еще долго радовать болельщиков надежной игрой. Можно поставить его в один ряд с прославленными динамовскими голкиперами.

Ну и всех болельщиков нашего клуба — с победой в Краснодаре!» – сказала Валентина Яшина.