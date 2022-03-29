Миранчук работает в общей группе перед матчем с «Наполи». Он не играл за «Аталанту» с 10 марта

может сыграть за «Аталанту» против в 31-м туре Серии А.

По данным «Спорт-Экспресса», полузащитник восстановился от травмы. Перед игрой с «Наполи» россиянин работает в общей группе «Аталанты». Он должен попасть в заявку команды на предстоящий матч.

В прошлый раз Миранчук выходил на поле 10 марта. Тогда он сыграл в первой игре 1/8 финала Лиги Европы против «Байера» (3:2). Затем хавбек пропустил три матча — с «Дженоа» (0:0), ответную игру против «Байера» (1:0) и матч против «Болоньи» (1:0).

Полную статистику 26-летнего футболиста можно изучить по ссылке.