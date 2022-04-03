Кокорин провел в запасе 7-й матч «Фиорентины» подряд. Форвард не играет с 10 января

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Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин в запасе провел матч с «Эмполи» (1:0) в Серии А.

Российский футболист в последний раз выходил на поле 10 января – против «Торино» (0:4). С тех пор он провел 7 игр на скамейке.

С первой минуты на матч чемпионата Италии он не выходил еще ни разу.

Подробно со статистикой выступлений Кокорина можно ознакомиться здесь.

Фиорентина – Эмполи 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
3 апреля, 13.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 58 Гонсалес.
ФиорентинаТерраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги (Терзич, 87), Данкан, Торрейра (Амрабат, 71), Кастровилли (Мале, 86), Сапонара (Соттиль, 77), Артур, Гонсалес (Кальехон, 86).
ЭмполиВикарио, Стоянович, Тонелли (Исмайли, 28), Луперто, Какаче, Штулац (Аслани, 61), Хендерсон (Кутроне, 61), Бандинелли (Байрами, 77), Журковски, Ди Франческо (Вити, 61), Пинамонти.
Предупреждения:
Луперто (45), Торрейра (56), Исмайли (81).
Удаление:
Луперто (57).

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