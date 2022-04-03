Кокорин провел в запасе 7-й матч «Фиорентины» подряд. Форвард не играет с 10 января

Форвард «Фиорентины» в запасе провел матч с (1:0) в Серии А.

Российский футболист в последний раз выходил на поле 10 января – против «Торино» (0:4). С тех пор он провел 7 игр на скамейке.

С первой минуты на матч чемпионата Италии он не выходил еще ни разу.

Подробно со статистикой выступлений Кокорина можно ознакомиться здесь.