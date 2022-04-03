Кокорин провел в запасе 7-й матч «Фиорентины» подряд. Форвард не играет с 10 января

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин в запасе провел матч с «Эмполи» (1:0) в Серии А.
Российский футболист в последний раз выходил на поле 10 января – против «Торино» (0:4). С тех пор он провел 7 игр на скамейке.
С первой минуты на матч чемпионата Италии он не выходил еще ни разу.
Подробно со статистикой выступлений Кокорина можно ознакомиться здесь.
- Дата проведения
- 3 апреля, 13.30, «Артемио Франки»
- Гол:
- 1:0 – 58 Гонсалес.
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Фиорентина –
Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги (Терзич, 87), Данкан, Торрейра (Амрабат, 71), Кастровилли (Мале, 86), Сапонара (Соттиль, 77), Артур, Гонсалес (Кальехон, 86).
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Эмполи –
Викарио, Стоянович, Тонелли (Исмайли, 28), Луперто, Какаче, Штулац (Аслани, 61), Хендерсон (Кутроне, 61), Бандинелли (Байрами, 77), Журковски, Ди Франческо (Вити, 61), Пинамонти.
- Удаление:
- Луперто (57).