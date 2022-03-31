Гаврилов о Кокорине в «Фиорентине»: «Может, ему просто жить нравится в Италии. Наверняка потерял игровой тонус»

Экс-хавбек «Спартака» высказался о ситуации с .

Форвард не играл за «Фиорентину» с 10 января.

«Может быть, его устраивает, что он, по сути-то, и не играет. А может, просто жить нравится в Италии.

Для футболиста нужна деятельность, практика. Наша карьера скоротечная, и какие-то простои — это нехорошо. Пусть решает руководство, что с ним делать дальше.

Человека в команде нужно держать такого, который будет приносить пользу. Он уже год там просидел, наверняка потерял игровой тонус, а может, даже и интерес к игре.

Вот он уехал, думал, что там футбол повыше, да, это так, но и конкуренция выше. Там своих футболистов полно, которые хотят играть», — сказал Гаврилов.

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