Смолов о пенальти с «Краснодаром»: «Раз судьи решили поставить – значит, он был. Нарушение очевидно»

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Форвард «Динамо» Федор Смолов высказался о пенальти в ворота «Краснодара».

«Я не видел момента, где конкретно игрок «Краснодара» хватал меня за футболку, но то, что было нарушение, – это очевидно. А дальше судьи разбирались, если приняли решение поставить пенальти – значит, пенальти был. Хорошо, что удалось забить.

Нам удается реализовывать задуманное, но пока не на 100 процентов. Надо будет прибавить во втором тайме, ну или как минимум продолжить в том же духе», – сказал форвард в эфире «Матч Премьер».

Сухой дал «Динамо» пенальти за фол на Смолове на линии штрафной в конце 1-го тайма матча с «Краснорадом». Фомин забил

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