Карпин об 1:2 с «Нижним»: «Сложно играть против команды, которая все время обороняется»

Главный тренер «Ростова» подвел итоги матча с «Нижним Новгородом» (1:2).

– Раньше у игроков были перегрузки из-за вызовов в сборные, сейчас только у Байрамяна в эту паузу была игровая практика. Это как-то повлияло на состояние игроков?

– Вы сами сказали это. Один Байрамян – не вся команда. Наши игроки уезжали и в молодежную, и в первую сборные, но списывать результат на какую-то нагрузку – неправильно.

– Но игроки выпадали из тренировочного процесса.

– Байрамян – единственный, кто выпадал из процесса, остальные уже с прошлого воскресенья готовились к играм в нормальном режиме.

– «Ростову» снова не удался матч с командой, которая много играет от обороны. Чего не хватает, чтобы взламывать оборону соперника?

– Мастерства.

– Что необходимо предпринять в такой ситуации?

– Нужно больше работать. Не мытьем, так катаньем.

– Два центральных защитника на желтых карточках, есть какой-то план Б на этот случай? Кто сможет сыграть на этой позиции, может быть, Сильянов?

– Может быть. Это не план Б, а план А. Если оба игрока получат по желтой карточке, что вполне реально, то будем думать о плане А. Есть Мухин, есть Сильянов.

– В каком функциональном состоянии сейчас находится команда? Показалось, что в первом тайме больше бежали.

– Мне показалось, что во втором тайме бежали более агрессивно. Другое дело, что в первом тайме иногда было пространство, куда бежать. Во втором тайме оборонялся у своей штрафной, бежать было некуда. Возможно, сверху казалось по-другому. Сложно играть против команды, которая все время обороняется, но с точки зрения физики, мне кажется, все великолепно.

⁃ Возникло ощущение, что поле было так подстрижено, что тормозило мяч.

⁃ Думаю, дело не в подстриженности поля, а в его поливе. Из-за погодных условий поле высыхало слишком быстро, мяч не ходил так, как хотелось бы, – сказал Карпин.