Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча с (0:1) в .

«В первом тайме было тяжело играть в футбол из-за погоды. Мы из-за этого хотели играть вертикально. Во втором тайме стало лучше.

Нам нужно лучше было открываться в свободные зоны. У нас был отличный момент Соболева, после чего соперник забил гол, так бывает. Нам не нужно опускать голову, надо идти вперед.

Неправда, что не хотел играть. Мы попросили арбитра оценить возможность играть. Мы не видели даже линий на поле, мяч с трудом катился. Просили оценить эту ситуацию. Карасев принял верное решение, ситуация стала лучше. Правильно сделали, что матч состоялся», – заявил Ваноли.

Гол Промеса «Локо» отменен из-за положения вне игры. На матче нет офсайдных линий ВАР из-за снега