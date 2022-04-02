Паоло Ваноли: «Обращаю внимание на то, чтобы у «Спартака» было свое лицо. Не согласен, что плохо играли с «Локо» тактически»

Главный тренер считает, что команде важно иметь свой стиль игры.

Красно-белые уступили «Локомотиву» (0:1) в 23-м туре и идут на 10-м месте.

«Не согласен, что мы играли плохо тактически. В первом тайме ситуация была для всех одинаковой. Во втором нужно было лучше играть с мячом. Нам не удалось забить, но не могу согласиться, что имел больше моментов.

Давление – часть моей работы. Оно всегда есть, особенно в таких клубах. Я обращаю внимание на то, чтобы у команды было свое лицо.

Нам было непросто, непростой календарь. Но в этой игре перед пропущенным голом мы не так хорошо контролировали игру. Нам нужно улучшать это», – отметил итальянец.