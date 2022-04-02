Лоськов про 1:0 со «Спартаком»: «Борьба кость в кость, не до комбинационного футбола. «Локомотив» победил заслуженно»

Дмитрий Лоськов оценил победу «Локомотива» над «Спартаком» (1:0) в 23-м туре РПЛ.
– Поздравляю ребят с победой, благодарю их за самоотдачу. Погодные условия были плохие, хоть и получше во втором тайме, стало похоже на футбол – мысль стала просматриваться. Игра шла до гола – мы победили заслуженно.
– Команда нанесла один удар в створ.
– Вы видели поле, снег – борьба кость в кость. Было не до комбинационного футбола. Две команды боролись в центре поля. Любые три очка приносят радость.
– У вас молодая команда.
– Клуб перестраивается, все идет по плану.
– Чем кормите Изидора?
– Макароны есть. Он нападающий, он должен забивать. Ничего удивительного. Просто выполняет свою работу. Молодец, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Локо».