Лоськов про 1:0 со «Спартаком»: «Борьба кость в кость, не до комбинационного футбола. «Локомотив» победил заслуженно»

оценил победу над (1:0) в 23-м туре .

– Поздравляю ребят с победой, благодарю их за самоотдачу. Погодные условия были плохие, хоть и получше во втором тайме, стало похоже на футбол – мысль стала просматриваться. Игра шла до гола – мы победили заслуженно.

– Команда нанесла один удар в створ.

– Вы видели поле, снег – борьба кость в кость. Было не до комбинационного футбола. Две команды боролись в центре поля. Любые три очка приносят радость.

– У вас молодая команда.

– Клуб перестраивается, все идет по плану.

– Чем кормите Изидора?

– Макароны есть. Он нападающий, он должен забивать. Ничего удивительного. Просто выполняет свою работу. Молодец, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Локо».