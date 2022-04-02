Лоськов про 1:0 со «Спартаком»: «Борьба кость в кость, не до комбинационного футбола. «Локомотив» победил заслуженно»

Теги Спартак Локомотив Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия Вильзон Изидор Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Лоськов оценил победу «Локомотива» над «Спартаком» (1:0) в 23-м туре РПЛ.

– Поздравляю ребят с победой, благодарю их за самоотдачу. Погодные условия были плохие, хоть и получше во втором тайме, стало похоже на футбол – мысль стала просматриваться. Игра шла до гола – мы победили заслуженно.

– Команда нанесла один удар в створ.

– Вы видели поле, снег – борьба кость в кость. Было не до комбинационного футбола. Две команды боролись в центре поля. Любые три очка приносят радость.

– У вас молодая команда.

– Клуб перестраивается, все идет по плану.

– Чем кормите Изидора?

– Макароны есть. Он нападающий, он должен забивать. Ничего удивительного. Просто выполняет свою работу. Молодец, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Локо».

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