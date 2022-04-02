Клопп о 2:0 с «Уотфордом»: «Жота – топ, он действительно решает»

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Юрген Клопп доволен победой «Ливерпуля» над «Уотфордом» (2:0).

– В нужные моменты мы проявили себя хорошо. Первый гол – отличный розыгрыш.

Стоит отдать должное «Уотфорду» и Рою Ходжсону – он действительно умеет организовать команду. Каждый знал, какое место должен занимать, чтобы усложнить задачу для нас.

Мы могли бы сыграть лучше, но после двух недель разлуки [из-за паузы на игры сборных] и при раннем начале матча было действительно непросто, но у всех команд одни и те же проблемы.

Я не думаю, что после паузы на матчи сборных я когда-нибудь увижу лучший матч сезона. В то же время мы были очень зрелыми и все контролировали.

– Что думаете о пенальти?

– Я не видел момент. Между нами и эпизодом были другие игроки. Если фол был, для этого существует ВАР. Не должно быть такого, что в штрафной можно делать все что угодно, если игрок не получил мяч.

– Как вам игра Джо Гомеса?

– Топ. Он организовал один гол, и был еще один классный навес во втором тайме, который мог обернуться голом.

Как можно заменить Трента? Я не просил его играть как Трент, сказал – играй как Джо Гомес. Он замечательный игрок, в конце сезона у него будет больше матчей.

– Что скажете о Жоте?

– Топ! Он действительно решает. Отличный навес, отличный удар головой.

Я надеюсь на два важных месяца. Эта неделя может многое решить в плане того, каким будет май. Ребята создали первоклассный задел, и теперь нам предстоит это использовать.

Но даже один трофей сложно выиграть. Надо идти от игры к игре, выкладываться на 100% в каждом матче. Надеюсь, все парни будут в форме. Премьер-лига – самое важное соревнование, – сказал главный тренер «Ливерпуля» после матча 31-го тура АПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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