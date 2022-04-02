Хоуп Соло обвиняют в вождении в нетрезвом виде и жестоком обращении с детьми. Экс-футболистка сборной США была без сознания за рулем в авто

Экс-футболистку сборной США Хоуп Соло арестовали за вождение в нетрезвом виде.

40-летнюю американку обнаружили в Северной Каролине без сознания за рулем автомобиля, в котором находились ее двухлетние близнецы. В отчете полиции говорится, что Соло была арестована в четверг на парковке торгового центра в городе Уинстон-Сейлем.

Ее обвиняют в вождении в нетрезвом виде, сопротивлении государственному служащему и жестоком обращении с детьми. Хоуп освободили и назначили слушание в суде на 28 июня.

В ордере на арест указано, что прохожий заметил Соло без сознания за рулем транспортного средства, в таком состоянии она находилась более часа, причем с работающим двигателем и двумя детьми на заднем сиденье.

Офицер почувствовал запах алкоголя, однако Соло отказалась от теста на месте, но позже у нее взяли кровь для анализа.

«По совету адвоката Хоуп не может говорить об этой ситуации, но она хочет, чтобы все знали, что ее дети – это ее жизнь, что она была немедленно освобождена из-под стражи и сейчас находится дома со своей семьей, что эта история на самом деле заслуживает больше сочувствия, чем предполагают первоначальные обвинения, и что она с нетерпением ждет возможности защитить себя», – говорится в заявлении адвоката спортсменки Рича Николса.

Соло провела 202 матча за сборную США, одержав 153 победы и проведя 102 сухих матча. С командой она выиграла чемпионат мира и две Олимпиады.

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