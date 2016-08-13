Экс-вратарь женской сборной США Соло: «Рапино чуть ли не заставляла игроков преклонять колено. Жест может вызывать разногласия»

Экс-вратарь женской сборной США Хоуп Соло поделилась мнением о жесте с преклонением колена в знак борьбы с дискриминацией.

«Прямо сейчас я вижу большое количество споров о том, преклонять ли колено или нет. Знаю, что большинство людей против дискриминации. Я живу на юге в очень консервативном районе, в Северной Каролине. Очевидно, у меня есть друзья по обе стороны баррикад, но я думаю, что жест с преклонением колена может вызывать разногласия.

Это сложно. Я видела, как чуть ли не заставляла игроков становиться на колено, потому что она хочет отстоять что-то своим особым образом. Но мы, американцы, имеем право делать это так, как нам удобно, и я думаю, что сейчас очень сложно находиться на авансцене, когда спортсменов окружает так много политики.

Есть большое давление, и, в конечном итоге, наша цель номер один должна заключаться и всегда заключалась в том, чтобы в первую очередь побеждать», – сказала Соло.