Ребров о Чорлуке: «Если человек владеет финтом на замахе, этому практически невозможно противостоять»

высказался о бывшем защитнике .

«Меня все время раздражал Чорлука. Раздражал тем, что он хорошо играл. Вроде бы располагается от меня далеко, но даже оттуда было видно огромное мастерство.

Как сейчас помню, что он постоянно убирал на замахах нападающих. Одним и тем же финтом. Я в раме про себя бубнил: «Да он уже сколько лет одно и то же делает, а вы ведетесь».

На самом деле, это эмоции – если человек владеет финтом на замахе, этому практически невозможно противостоять», – написал технический координатор и экс-вратарь в блоге на Sports.ru.

«Федун смотрит на мое окровавленное лицо: «За это даже штрафной не дали?» Ребров – о романтике дерби с «Локомотивом»