Ребров о столкновении с Фарфаном: «Самый страшный момент в карьере. Федун в полном ахере спрашивает: «И за это даже штрафной не поставили? Тебе же все лицо размазали!»

рассказал о самом страшном моменте в карьере.

«Никогда не забуду декабрьский матч с «Локомотивом» в 2018-м, когда столкнулся с Фарфаном и рассек себе все лицо.

На самом деле на том выходе мне было делать нечего, зря полез. Боролись Джикия, Комбаров и Фарфан, вратарь там точно был не нужен. Но я полетел – руками и головой вперед.

Там что случилось: мяч опускался Фарфану на стопу, если бы он туда и приземлился, то я бы легко накрыл. А получилось так: мяч случайно попал Фарфану в колено, из-за этого мое место встречи с мячом изменилось. В итоге мяч перелетел через мою голову, а я ему лицом и лбом прямо в шипы.

Наверное, самый страшный момент в карьере. В те мгновения вспомнил жену, детей, родителей. Подумал, что и зачем я творю. Реально казалось, что сломал шею, что сейчас может все закончиться. Отлегло только, когда понял, что двигаюсь как обычно, что не стал калекой. Да, все лицо рассекли, но не более того.

Смешно, что после этого хотел схватить мяч и бить свободный. А мне Джикия говорит: «Какой свободный? Нам гол забили». Представляете, от болевого шока даже не понял, что все голом закончилось. А замен нет – надо доигрывать.

Мне голову замотали, я как-то на автомате доиграл, к счастью, особых моментов больше не было. Наверное, потому что пацаны мобилизовались, понимали, что вратарь сейчас не в себе, нельзя даже с центра поля давать бить.

После игры в раздевалку даже Леонид Арнольдович зашел. Смотрит на мое окровавленное лицо, в полном ахере, спрашивает: «Ты чего, как? И за это даже штрафной не поставили? Тебе же все лицо размазали!» – написал технический координатор и экс-вратарь в блоге на Sports.ru.

«Федун смотрит на мое окровавленное лицо: «За это даже штрафной не дали?» Ребров – о романтике дерби с «Локомотивом»