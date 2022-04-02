Рангник о словах ван Гала: «Когда кто-то богатый покупает клуб, это всегда бизнес, не вижу ничего плохого. Луи сам подписывал контракт с «МЮ»

ответил на критические комментарии в адрес «МЮ» со стороны Луи ван Гала.

Ранее тренер сборной Нидерландов назвал «Манчестер Юнайтед» коммерческим клубом, посоветовав тренеру «Аякса» Эрику тен Хагу выбрать другую команду.

«Когда любой богатый человек или компания покупает клуб, это всегда коммерция, бизнес. Не вижу в этом ничего плохого.

Луи, опытный тренер, сам подписывал контракт с этим клубом. Он мог бы знать это заранее, раз у него такое мнение», – сказал главный тренер .