Трент восстановился от травмы и может сыграть с «Уотфордом»

может восстановиться от травмы раньше, чем ожидалось.

Главный тренер сообщил, что защитник может сыграть с «Уотфордом» 2 апреля.

В марте немецкий специалист заявил, что Александер-Арнолд выбыл на несколько недель из-за повреждения задней поверхности бедра.

«Вчера Трент частично выполнял занятия, с сегодняшнего для он тренируется без ограничений.

К счастью, иногда травмы не так серьезны, что ты пропускаешь 5-6 недель. Иногда хватает двух недель, как в случае с Трентом. Так что физически он должен быть в порядке», – сказал Клопп.