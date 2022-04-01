Эмерик Лапорт: «Ман Сити» – образец того, как играть в хороший футбол. Думаю, «Ливерпуль» хотел бы взять что-то из нашей игры»

Эмерик Лапорт сравнил игру «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
– Есть ли что-то, что «Ман Сити» может почерпнуть для себя из игры «Ливерпуля»?
– Нет. Никто в мире не играет в такой футбол, как мы. Мы образец того, как играть в хороший футбол, как быть лучшими во всех областях. Думаю, «Ливерпуль» хотел бы взять что-то из нашей игры.
Что касается того, что мы могли бы взять у них: использовать моменты и чуть больше извлекать из ошибок соперника, потому что мы часто не используем возможности. Мы даем шанс соперникам.
Но нам нечему завидовать, – сказал защитник «Манчестер Сити».