Тревор Синклэйр: «Ливерпуль» – фаворит чемпионской гонки в АПЛ. Гвардиола в важных матчах слишком много придумывает»

Бывший футболист «Манчестер Сити» назвал «Ливерпуль» фаворитом в гонке за победу в .

«Я хотел бы сказать, что – фаворит. Но на самом деле считаю, что это «Ливерпуль».

Во-первых, порой в важных матчах слишком много придумывает, например, против того же «Ливерпуля» или в финале Лиги чемпионов

Во-вторых, посмотрите на «Ливерпуль» – у них больше звездных игроков с индивидуальным мастерством, которые могут взять все в свои руки и выиграть матч. Не думаю, что это есть у «Сити».

Думаю, что преимущество переместилось в сторону . Надеюсь, я ошибаюсь. Конечно, я хочу, чтобы у «Сити» все было хорошо», – заявил Тревор Синклэйр.