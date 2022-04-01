Тревор Синклэйр: «Ливерпуль» – фаворит чемпионской гонки в АПЛ. Гвардиола в важных матчах слишком много придумывает»

Бывший футболист «Манчестер Сити» назвал «Ливерпуль» фаворитом в гонке за победу в АПЛ.
«Я хотел бы сказать, что «Ман Сити» – фаворит. Но на самом деле считаю, что это «Ливерпуль».
Во-первых, Пеп Гвардиола порой в важных матчах слишком много придумывает, например, против того же «Ливерпуля» или в финале Лиги чемпионов
Во-вторых, посмотрите на «Ливерпуль» – у них больше звездных игроков с индивидуальным мастерством, которые могут взять все в свои руки и выиграть матч. Не думаю, что это есть у «Сити».
Думаю, что преимущество переместилось в сторону «Ливерпуля». Надеюсь, я ошибаюсь. Конечно, я хочу, чтобы у «Сити» все было хорошо», – заявил Тревор Синклэйр.