Салах готов на все, чтобы перейти в «Барсу». «Ливерпуль» не намерен отпускать его летом (Diario Sport)

очень хочет перейти в «Барселону» из «Ливерпуля».

По данным Diario Sport, если «Барса» удовлетворит его финансовые запросы, то футболист готов сделать все, что в его силах, ради перехода в каталонский клуб летом. Учитывая, что до компромисса в переговорах с еще далеко, египтянин готов выслушать предложения от других клубов. Его, в частности, очень привлекает возможность поиграть за «Барселону».

Однако в окружении Салаха понимают, что организовать трансфер из «Ливерпуля» предстоящим летом будет очень сложно. Клуб не намерен отпускать хавбека несмотря на то, что есть риск потерять его бесплатно летом 2023 года.

К настоящему моменту Салах отклонил все предложения «Ливерпуля» о новом контракте, так как хочет быть одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Кроме того, Мохамеду было бы интересно попробовать себя в .

«Барса» пока лишь сделала запросы относительно пожеланий Салаха и не контактировала с «Ливерпулем». Сине-гранатовые знают, как непросто вести переговоры с этим клубом, и понимают, что трансфер возможен, только если сам «Ливерпуль» пойдет навстречу. Пока этого не произошло.

В этом сезоне 29-летний вингер забил 28 голов и отдал 10 передач в 36 матчах за «Ливерпуль». Его статистика доступна по ссылке.