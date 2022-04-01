Степашин о спаде «Динамо»: «Из-за психологии, переживаний, связанных с тем, что произошло. В тройке надо быть – деваться некуда»

высказался касательно последних результатов «Динамо».

В последних трех матчах бело-голубые проиграли «Спартаку» (0:2), обыграли тульский «Арсенал» (4:1), а затем сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«Сбавили, я думаю, из-за психологии, переживаний, связанных с тем, что произошло.

Жалко, что уехал – он мотиватор был бесподобный, и я его помню, когда он у нас еще играл.

С «Ростовом» надо было дожимать, ну и, конечно, со «Спартаком» тоже. Но в тройке надо быть – деваться некуда», – сказал член совета директоров .