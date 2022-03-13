Степашин о Шварце: «Мужественный человек, благодарен ему. Все, кто связан с Германией, давно уехали»

отметил личностные качества главного тренера «Динамо» .

– Сергей Вадимович, а иностранцы в «Динамо» все-таки остаются? Что говорят те же Шиманьски и Шварц?

– Ну, пока остаются. И у людей есть контракт. Дальше посмотрим. Все очень непросто.

Шварцу я просто благодарен, конечно, это мужественный человек. Потому что все те, кто как-то связан был с той же Германией, давно уже покинули, к сожалению, нашу страну. Он спортивный человек, он выполняет свой договор. Когда закончится это первенство, там будет видно.

Конечно, мы бы все хотели, чтобы он остался. Да он тоже. Потому что он полюбил, по-моему, нашу страну. Ему нравится работать в «Динамо», у него получается.

Вы знаете, самое интересное, я не буду фамилии называть известных наших футболистов и тренеров из того, советского, поколения, с которыми я дружу, – ни один плохо о Шварце не сказал. Хотя обычно все говорят: надо отечественных наставников подтягивать, – сказал член совета директоров .

«Динамо» – один из самых стильных клубов РПЛ. Шварц построил гармоничную команду и обостряет чемпионскую гонку