Доходы «Ростова» сократились на 27% в 2021-м – до 1,85 млрд рублей, убытки – 217,8 млн

Стало известно, на сколько сократились доходы в 2021 году.

Доход клуба снизился на 27% и составил 1,85 млрд рублей.

По итогам минувшего года «Ростов» зафиксировал 217,8 млн рублей убытка против прибыли в 19,2 млн годом ранее, сообщает «РБ Спорт».

Коммерческие расходы команды составили 79,97 млн рублей, увеличившись на 8,8%. Управленческие расходы выросли на 21% – до 109,5 млн рублей.

Также «Ростов» отчитался о прочих доходах в размере 1,63 млрд рублей, которые увеличились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 64%. Прочие расходы клуба выросли более чем вдвое – до 747,9 млн рублей.

На оплату труда в 2021 году клуб потратил 1,38 млрд рублей.