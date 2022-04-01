Киоун о Бруну: «Сыграл бы он хоть один матч в «Ман Сити»? Он должен больше работать в защите»

раскритиковал .

– Фернандеш играет на определенной позиции – рядом с нападающим. Интересно, если бы он был в , сыграл бы он там хоть один матч? Где бы он располагался в полузащите этого «Сити», где есть один опорник и два хавбека по бокам?

Мог бы он играть на фланге или опорника в «МЮ»? Не похоже, что он и Погба сочетаются друг с другом.

– Попал бы он в состав «Ливерпуля»?

– Вероятно, да. Но ему пришлось бы гораздо усерднее работать в защите.

И в этом проблема, кажется, что «МЮ» не слишком много использует его при обороне. Заставьте его делать больше в защите, и он просто исчезнет.

Да, клуб должен защищать свой актив. Они дали ему этот контракт, и мы знаем его способности. Но, по-моему, он должен делать больше, – сказал бывший защитник «Арсенала» о хавбеке .

Бруну продлил контракт с «МЮ» до 2026 года. Он вошел в топ-3 игроков клуба по зарплате.