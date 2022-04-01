Егор Титов: «Рубин» очень плох, команда буквально разваливается»

считает, что разваливается.

Команда тренера Леонида Слуцкого проиграла 6 из 7 последних матчей в Премьер-лиге и занимает 10-е место.

«Рубин» в последнее время очень плох, команда буквально разваливается.

Не знаю, как можно это сейчас остановить, тем более покинул команду Хвича Кварацхелия. Легионеры почти все уехали, только африканец Тальби остается из значимых игроков.

Может быть, Слуцкий за время паузы что-то смог придумать, нашел какие-то слова, которые поддержат команду, но я в этом не уверен.

Учитывая, что у «Рубина» преимущества по составу толком и нет, шансы гостей хуже не выглядят. Они и на подъеме могут быть после победы.

Точно, что обилия голов не будет, не в том состоянии команды, да и исполнителей классных мало», – сказал экс-капитан «Спартака» и сборной России.

Сегодня казанский клуб примет в 23-м туре . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.