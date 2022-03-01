«Сегодня я вообще считаю, что нам иностранные игроки ни к чему». Николай Наумов о легионерах

Теги Локомотив премьер-лига Россия Николай Наумов Пабло Насименто Маркус Гиздоль Спорт-Экспресс Футбол

Николай Наумов считает, что российскому футболу не нужны иностранные игроки.

Сегодня московскую команду покинул главный тренер Маркус Гиздоль.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не думаю, что Гиздоль – спаситель «Локомотива». Очень хорошо, что он ушел.

Это результат всего, что происходит в мире. Здесь все разъединяется. Футбол должен объединять людей! А исключение России – минус для всего мира.

Уход Пабло? Не думаю, что наш футбол разваливается. Мы с этим справимся! Сегодня я вообще считаю, что нам иностранцы ни к чему.

Качественные легионеры к нам не поедут, а некачественные тем более не нужны. Эта ситуация приведет к росту российского футбола», – сказал бывший президент «Локомотива».

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