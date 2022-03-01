«Сегодня я вообще считаю, что нам иностранные игроки ни к чему». Николай Наумов о легионерах

считает, что российскому футболу не нужны иностранные игроки.

Сегодня московскую команду покинул главный тренер .

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не думаю, что Гиздоль – спаситель «Локомотива». Очень хорошо, что он ушел.

Это результат всего, что происходит в мире. Здесь все разъединяется. Футбол должен объединять людей! А исключение России – минус для всего мира.

Уход Пабло? Не думаю, что наш футбол разваливается. Мы с этим справимся! Сегодня я вообще считаю, что нам иностранцы ни к чему.

Качественные легионеры к нам не поедут, а некачественные тем более не нужны. Эта ситуация приведет к росту российского футбола», – сказал бывший президент «Локомотива».