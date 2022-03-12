Плутник о «Локомотиве»: «Стратегия – документ долгий. Мы остаемся ей верны, будем развивать молодежь»

Александр Плутник рассказал о стратегии развития «Локомотива».
– Что со стратегией? Что будет происходить дальше после ухода Гиздоля?
– Команда работает. Стратегия – документ долгий. Мы остаемся ей верны, будем развиваться развитием молодежи. Вся команда работает.
– Что с Пабло?
– Он уехал. Мы сейчас обсуждаем предложение по его переходу в другие клубы на стандартных условиях, как обычная сделка по переходу. Мы получили предложение кот нескольких клубов и рассматриваем их.
– Рассматривается его продажа или аренда?
– Продажа?
– Вы занимаетесь поиском нового главного тренера?
– Нет, мы верим Марвину [Компперу]. Нам нравится, как работает.
– Вы можете сказать с уверенностью, что до конца сезона все будет также?
– А вы можете? Ситуация меняется, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».