Плутник о «Локомотиве»: «Стратегия – документ долгий. Мы остаемся ей верны, будем развивать молодежь»

рассказал о стратегии развития «Локомотива».

– Что со стратегией? Что будет происходить дальше после ухода Гиздоля?

– Команда работает. Стратегия – документ долгий. Мы остаемся ей верны, будем развиваться развитием молодежи. Вся команда работает.

– Что с Пабло?

– Он уехал. Мы сейчас обсуждаем предложение по его переходу в другие клубы на стандартных условиях, как обычная сделка по переходу. Мы получили предложение кот нескольких клубов и рассматриваем их.

– Рассматривается его продажа или аренда?

– Продажа?

– Вы занимаетесь поиском нового главного тренера?

– Нет, мы верим Марвину [Компперу]. Нам нравится, как работает.

– Вы можете сказать с уверенностью, что до конца сезона все будет также?

– А вы можете? Ситуация меняется, – сказал председатель совета директоров .