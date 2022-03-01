Томас Цорн: «Только Пабло из игроков «Локомотива» очень переживает. Мы плотно обсуждаем ситуацию»

Томас Цорн рассказал о состоянии иностранных игроков и сотрудников «Локомотива».
«Сегодня утром представитель Гиздоля проинформировал меня о решении Маркуса покинуть должность главного тренера «Локомотива». С клубом по этому решению Маркус лично не контактировал. Вместе с ним клуб покинул его помощник Луц Зибрехт.
Что касается всех остальных иностранных сотрудников и легионеров нашего клуба, обстановка спокойная, все готовятся к кубковому матчу в четверг.
Единственный игрок, который очень переживает и с кем мы плотно обсуждаем ситуацию, это Пабло», – сказал спортивный директор «Локо».
Ранее стало известно, что главный тренер Маркус Гиздоль покинул расположение клуба. Он уехал из России, не предупредив руководство «Локомотива».