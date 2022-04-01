Шиманьски сообщил Шварцу, что уйдет из «Динамо» летом

уйдет из в конце сезона.

Как пишет PiłkaNożna.pl, полузащитник хотел бы покинуть Россию, но сделает это не сейчас, а по завершении сезона. Агент игрока Мариуш Пекарски дал медиа понять, что его клиент не хочет пользоваться разрешением ФИФА и приостанавливать контракт.

Поляк уже сообщил тренеру «Динамо» , что уйдет летом.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 8 передач. Его статистика – здесь.