«Реал Сосьедад» связался с агентом Шиманьского. В поляке видят замену травмированному Ойарсабалю

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Хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьски интересен «Реал Сосьедад».

По данным As, испанский клуб связался с агентом 22-летнего вингера, чтобы обсудить возможный переход. В «Сосьедаде» считают, что Шиманьски сможет заменить Микеля Ойарсабаля, который несколько дней назад порвал кресты на тренировке.

«Реал Сосьедад» – не единственный клуб, которому интересен Шиманьски. У него есть предложения из Англии, Франции и Италии. С некоторыми из клубов у футболиста уже идут переговоры.

Отмечается, что поляк хочет покинуть Россию как можно скорее, и его агент работает в этом направлении.

Ранее агент игрока сообщил, что «Динамо» готово отпустить Шиманьского.

В этом сезоне футболист провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 8 передач. Его статистика – здесь.

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