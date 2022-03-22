«Реал Сосьедад» связался с агентом Шиманьского. В поляке видят замену травмированному Ойарсабалю

Хавбек «Динамо» интересен «Реал Сосьедад».

По данным As, испанский клуб связался с агентом 22-летнего вингера, чтобы обсудить возможный переход. В «Сосьедаде» считают, что Шиманьски сможет заменить , который несколько дней назад порвал кресты на тренировке.

– не единственный клуб, которому интересен Шиманьски. У него есть предложения из Англии, Франции и Италии. С некоторыми из клубов у футболиста уже идут переговоры.

Отмечается, что поляк хочет покинуть Россию как можно скорее, и его агент работает в этом направлении.

Ранее агент игрока сообщил, что «Динамо» готово отпустить Шиманьского.

В этом сезоне футболист провел 22 матча за во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 8 передач. Его статистика – здесь.