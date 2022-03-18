«Динамо» согласно отпустить Шиманьского до 7 апреля: «Трансфер – почти решенный вопрос»

Агент хавбека Себастьяна Шиманьского сообщил о его вероятном уходе из .

«У нас есть договоренность с «Динамо», и вполне возможно, что мы до 7 апреля, то есть установленного ФИФА дедлайна, сможем осуществить его трансфер. Если нет, то в крайнем случае он покинет клуб летом.

Но мы уже договорились о том, что за определенную сумму игрок сможет сменить команду. Переговоры идут и уже находятся на продвинутой стадии.

Трансфер – почти решенный вопрос, и переход Шиманьского в другую лигу – дело ближайших недель», – сказал Мариуш Пекарски.

По сведениям «РБ Спорт», «Динамо» готово отпустить футболиста, если получит предложение о приостановке контракта Себастьяна с обязательством последующего выкупа летом.

В нынешнем сезоне 22-летний поляк провел 19 матчей в , забив 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.