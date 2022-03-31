Невилл о Глейзерах: «У них было 10 лет после ухода Фергюсона, чтобы доказать способность управлять «МЮ», и они доказали обратное»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал владельцев клуба.

«Я никогда не высказывался отрицательно про семью Глейзеров, пока играл, потому что не было повода – клуб добивался успеха.

Основание Суперлиги Европы стало поворотным моментом, все эти владельцы продемонстрировали тотальную и абсолютную жадность и презрение к английскому футболу. Они были готовы разрушить его ради своих собственных интересов.

Глейзеры после того случая с Суперлигой заявили, что будут больше общаться с болельщиками, что собираются внести некоторые изменения. Но ничего не поменялось.

Я считаю, что проблемы клуба идут от верхушки. У них было 10 лет после ухода Фергюсона и Дэвида Гилла на то, чтобы доказать способность управлять клубом, и они доказали обратное», – сказал Невилл на мероприятии The Overlap.

Владельцев «МЮ» Глейзеров поддерживают 4% фанатов клуба – меньше всех в АПЛ. За Абрамовича – 92,5% фанатов «Челси»

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