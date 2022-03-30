Манчини о невыходе Италии на ЧМ-2022: «Мы будем жалеть до декабря»

высказался о победе сборной Италии над Турцией (3:2).

«С турнирной точки зрения в этой игре не было смысла, но нужно работать даже в негативных обстоятельствах.

Молодые игроки хорошо сыграли, и это приятно. Было здорово увидеть реакцию от команды, когда мы проигрывали со счетом 0:1. На поле было жарко, фанаты создали отличную атмосферу, поэтому мы постарались сохранить хладнокровие и взять себя в руки после стартовых 15 минут.

Многие игроки впервые сыграли вместе, так что было непросто. Это молодые футболисты, нам нужно время. Ситуация была непростой. Я рад, что они хорошо справились.

Даже если мы, к сожалению, оказались не там, где хотели, команда хорошо отреагировала на это. Мы будем жалеть до декабря», – сказал главный тренер сборной Италии в интервью RAI Sport.