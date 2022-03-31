«Барселона» вряд ли еще раз арендует де Йонга. «Севилья» хочет вернуть Люка и продать

Нападающий Люк де Йонг вряд ли останется в «Барселоне» на следующий сезон.

По информации Mundo Deportivo, планирует дождаться возвращения форварда из аренды и летом попытаться его продать, пока не истек его контракт (это случится в 2023-м). Если найти покупателя не удастся, нидерландец, вероятно, останется в команде.

, учитывая усиление линии атаки по ходу текущего сезона, тоже вряд ли будет пытаться арендовать де Йонга второй раз.

В этой 31-летний форвард забил 5 мячей за 15 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.