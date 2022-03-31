Форвард «Ганзы» Сикан: «Команда радуется голам, а у меня голова забита Укpaиной. Мои друзья ежедневно просыпаются под сирены»

Нападающий сборной Укpaины Даниил Сикан рассказал о том, с какими мыслями он тренируется и выходит на поле.

«В Ростоке каждые две недели проходят митинги, на которых я присутствую с семьей. Поддерживаю контакт со всеми моими друзьями, которые находятся в Укpaине, потому что они ежедневно засыпают и просыпаются под сирены. Я просто не представляю, как это переносить. В Укpaине у меня осталось очень много друзей, тяжело на все это смотреть.

В команде ребята интересуются ситуацией в Укpaине и сами видят новости. Каждый день ко мне приходит тренер и спрашивает, могу ли я тренироваться, как мое самочувствие. Очень трудно тренироваться.

Сконцентрироваться на футболе трудно, потому что когда я здесь играю в футбол, мы побеждаем, забиваем голы, а вся команда радуется, я не могу радоваться, потому что у меня просто нет этих эмоций, голова забита тем, что происходит в Укpaине. Это очень трудно», – рассказал игрок «Ганзы» в интервью для телеканала «Футбол».