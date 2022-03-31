Роналду о Португалии на ЧМ-2022: «Отправляюсь на свой 5-й ЧМ с тем же энтузиазмом, что и в первый раз, но с желанием победить»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия ЧМ-2022 соцсети Футбол

Криштиану Роналду высказался о попадании сборной Португалии на ЧМ-2022.

«Есть много способов добраться до пункта назначения. Иногда путь может быть не таким прямым, как хотелось бы, но самое главное – добраться туда!

Я отправляюсь на свой пятый чемпионат мира и на свой двенадцатый финальный этап большого турнира сборных с Португалией с тем же энтузиазмом, что и в первый раз, но с гораздо более сильными амбициями. Мое стремление – удовлетворить желание всех нас: желание победить!

А пока мы можем улыбаться с чувством выполненного долга, преодоления еще одного этапа. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы хотим больше! Мы хотим гораздо больше! Ради нас, ради Португалии», – написал нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед»  в соцсетях.

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